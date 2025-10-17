Manovra: De Palma (FI), 'meno tasse e più risorse alla sanità'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "La legge di bilancio approvata dal Governo è una manovra di equilibrio, crescita e responsabilità, che porta la firma politica di Forza Italia e la guida autorevole del vicepremier Antonio Tajani. Il taglio dell’IRPEF per il ceto medio è u...

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – "La legge di bilancio approvata dal Governo è una manovra di equilibrio, crescita e responsabilità, che porta la firma politica di Forza Italia e la guida autorevole del vicepremier Antonio Tajani. Il taglio dell’IRPEF per il ceto medio è una scelta di buonsenso che alleggerisce la pressione fiscale su lavoratori, professionisti e famiglie, restituendo fiducia e potere d’acquisto a chi tiene in piedi il Paese".

Così Vito De Palma, capogruppo di Forza Italia in commissione Finanze della Camera.

"Allo stesso tempo – prosegue – l’aumento dei fondi per la sanità rappresenta una risposta concreta ai bisogni reali dei cittadini: più risorse per assunzioni e stipendi di medici e infermieri, nuovi investimenti per ridurre le liste d’attesa e migliorare i servizi ospedalieri e territoriali. Con 8 miliardi destinati alle imprese e il deficit/Pil sotto la soglia del 3% già dal prossimo anno, la manovra conferma la serietà dei conti pubblici e la volontà di sostenere chi produce e innova".

"Forza Italia si conferma la forza del buonsenso e della concretezza, capace di unire rigore e solidarietà, visione economica e attenzione alle persone. Particolare attenzione va anche al Mezzogiorno, dove le misure previste nella manovra, dagli incentivi per le imprese al potenziamento della sanità territoriale, rappresentano un’opportunità concreta per rafforzare la crescita della Puglia e dell’area ionica, sostenendo il tessuto produttivo, le famiglie e i giovani", conclude.