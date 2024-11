Manovra: Faraone (Iv), 'su sanità scelte gravissime, rimediare'

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “La denuncia del Gimbe sulla mancanza di fondi per la sanità è gravissima.” Lo dice Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera, a proposito dell’audizione alla Camera del presidente della fondazione Gimbe Nino Cartabellotta.

“Si tratta di uno scenario pericoloso, che rischia di condannare i cittadini italiani alla rinuncia a un pilastro del nostro Welfare come l’assistenza sanitaria universale. L’Italia non può permettersi un simile arretramento. Ci batteremo nelle aule parlamentari per impedirlo e trovare un rimedio. A dispetto della sua calcolatrice, Giorgia Meloni rischia di passare alla storia come la premier che ha fatto crollare il sistema sanitario nazionale”, conclude.