Manovra: Fdi, 'emendamenti per evitare taglio turn over sicurezza e su età pensionabile'

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – "Nei giorni scorsi, su mia iniziativa, abbiamo depositato come gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati degli emendamenti alla legge di bilancio per ripristinare il turn over al 100% per forze di polizia, militari e vigili del fuoco e per eliminare la norma che prevede l'ipotesi di permanenza in servizio sino a 70 anni. Sento di rassicurare, quindi, le numerose associazioni e sindacati di categoria in merito alle legittime e comprensibili preoccupazioni esternate recentemente. Stiamo lavorando per intervenire sulla manovra finanziaria e scongiurare il taglio del turn over e l'innalzamento dell'età pensionabile per tutti gli operatori del comparto difesa e sicurezza, tenendo conto della specificità che contraddistingue questo delicato settore". Così in una nota Giovanni Maiorano, deputato di Fratelli d'Italia.

"Il Governo Meloni ha sempre dimostrato in questi due anni alla guida del Paese vicinanza concreta all'intero comparto, cercando di mettere in atto misure per potenziare l'organico e tutelare tutti gli uomini e le donne in divisa che ogni giorno garantiscono con professionalità e spirito di sacrificio la sicurezza dei cittadini", conclude il parlamentare di Fdi.