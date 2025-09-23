Manovra: Fi incontra Abi, 'contrari introduzione nuove tasse'

Roma, 23 set.-(Adnkronos) - "Nel quadro degli incontri con le associazioni di categoria e i sindacati in vista della prossima legge di bilancio, e alla luce dei nuovi assetti del sistema bancario, oggi Forza Italia ha incontrato al Senato una delegazione dell’Associazione bancaria italian...

Roma, 23 set.-(Adnkronos) – "Nel quadro degli incontri con le associazioni di categoria e i sindacati in vista della prossima legge di bilancio, e alla luce dei nuovi assetti del sistema bancario, oggi Forza Italia ha incontrato al Senato una delegazione dell’Associazione bancaria italiana, guidata dal presidente Antonio Patuelli, per esaminare l’andamento dell’economia e del sistema creditizio.

All’incontro hanno preso parte i capigruppo al Senato e alla Camera, Maurizio Gasparri e Paolo Barelli, il responsabile economico, Maurizio Casasco, il responsabile dei dipartimenti, Alessandro Cattaneo, il capogruppo in commissione Bilancio a Palazzo Madama, Dario Damiani". E' quanto si legge in una nota diffusa da Forza Italia.

"Forza Italia ha ribadito la propria posizione contraria all'introduzione di qualsiasi nuova tassa nei confronti di chiunque e, per quanto riguarda il sistema bancario, ha preso atto del positivo andamento dell'intesa stabilita lo scorso anno, che porterà al bilancio dello Stato, per gli anni 2025 e 2026, oltre 4 miliardi di euro. Forza Italia ha inoltre auspicato che la Bce possa procedere con maggiore rapidità a una riduzione dei tassi, così come più volte chiesto dal nostro segretario Antonio Tajani. Forza Italia lavorerà inoltre affinché si realizzino le migliori condizioni nella concessione del credito a imprese e famiglie", conclude la nota.