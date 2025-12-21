Manovra: Gasparri, 'misure concrete per ridurre prelievo fiscale, per imprese e popolo in divisa'

Roma, 21 dic (Adnkronos) - “Grazie a Forza Italia nella legge di stabilità ci sono concrete misure per ridurre il prelievo fiscale per i ceti medi, per sostenere le imprese e le innovazioni. Abbiamo contribuito insieme a tutta la nostra coalizione a rafforzare una manovra e un'azio...

Roma, 21 dic (Adnkronos) – “Grazie a Forza Italia nella legge di stabilità ci sono concrete misure per ridurre il prelievo fiscale per i ceti medi, per sostenere le imprese e le innovazioni. Abbiamo contribuito insieme a tutta la nostra coalizione a rafforzare una manovra e un'azione politica che finora ha fatto crescere l'occupazione e crollare la disoccupazione".

Lo dice Maurizio Gasparri.

"Abbiamo contenuto il tasso di inflazione e abbiamo portato lo spread ai minimi livelli sotto i 70 punti. Grazie a Forza Italia sono state destinate importanti risorse al settore dell’editoria che vive una delicata crisi -prosegue il presidente dei senatori di FI-. Siamo stati poi particolarmente attenti alle Forze di polizia. Per quanto riguarda l'età pensionabile la vicenda è stata di fatto cancellata, posponendola al 2028 per un solo mese di incremento annuo, che poi sarà escluso per tutti quelli che svolgono attività usuranti".

"Ovverosia per l'intero comparto sicurezza-difesa. Questo è il nostro messaggio chiaro al personale in divisa ed a tutte le organizzazioni sindacali che lo rappresentano", dice ancora Gasparri.

"Non ci sarà nessun aumento di età pensionabile né ora né mai. Abbiamo poi chiesto, e ottenuto insieme a tutta la maggioranza, di integrare, come voleva fortemente Forza Italia, i fondi destinati alla previdenza dedicata, nonché le risorse per gli straordinari. Quello della previdenza dedicata è un capitolo fondamentale che vedrà la nostra costante attenzione. Per Forza Italia la tutela del popolo in divisa è una assoluta priorità alla quale ci siamo dedicati in queste ore insieme a mille altre emergenze", conclude Gasparri.