Manovra: Gasparri, 'noi abbiamo creato lavoro e non assistenzialismo con spreco risorse'

Manovra: Gasparri, 'noi abbiamo creato lavoro e non assistenzialismo con...

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – "Per quanto riguarda l'occupazione, da quando c'è questo governo sono stati creati un milione e duecentomila posti di lavoro, l'ottanta per cento dei quali a tempo indeterminato. E non si tratta di retribuzioni da fame. Che i contratti vadano migliorati, non c'è alcun dubbio, però raccontare che si tratti di posti di lavoro inesistenti o sottopagati non è vero.

Dunque, si è creato lavoro vero, più di quanto non accadesse quando c'era assistenzialismo con spreco di risorse". Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, intervenendo a Restart su Rai3.

"Per quanto riguarda la previdenza, si è passati al sistema contributivo: ricevo una pensione in base a ciò che ho versato. Dopodiché ci sono dei settori su cui si deve intervenire. Io, per esempio, mi sto facendo promotore della ‘previdenza dedicata’, una forma di previdenza integrativa, per le forze di polizia. Siccome si tratta di un settore in cui si va in pensione prima, per un'ovvia ragione di logoramento, si rischia di arrivare alla pensione con retribuzioni basse. Per questo è necessario intervenire con un'azione concreta", conclude.