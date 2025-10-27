Manovra: Gasparri, 'è ottima nonostante grillini siano costati più di una guerra persa'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Questa è un'ottima manovra. Grazie alle politiche economiche del governo di centrodestra abbiamo un milione e 200mila occupati in più. E siamo nelle condizioni di risanare i conti nonostante i 40 miliardi di costi lasciati dai grillini per i loro ...

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – "Questa è un'ottima manovra. Grazie alle politiche economiche del governo di centrodestra abbiamo un milione e 200mila occupati in più. E siamo nelle condizioni di risanare i conti nonostante i 40 miliardi di costi lasciati dai grillini per i loro bonus. I grillini sono costati all'Italia più di una guerra persa. Un disastro.

Grazie a noi, invece, l’Italia rientra dalla procedura di infrazione per il 3% e lo spread è sotto gli 80 punti". Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri a Radio Radicale.

"Insomma – prosegue – ce n'è abbastanza per far sì che anche Conte metta a posto i suoi conti familiari, che da quanto ho letto hanno qualcosa che non va. Quindi io penso che si possa essere più che soddisfatti dei dati fondamentali. Ci saranno 10 miliardi e mezzo di tasse in meno negli anni futuri, abbiamo tagliato il cuneo fiscale per migliorare gli stipendi reali, abbiamo rinnovato i contratti di lavoro. Poi ci sono delle cose da sistemare. Chi affitta una stanza, magari per arrotondare la pensione, non può essere trattato come chi affitta 10 appartamenti. Quindi va mantenuto il prelievo del 21% per chi fa un'attività molto limitata e non svolge un'attività para alberghiera. Anche l'aumento del prelievo sui dividendi per chi ha partecipazioni inferiori al 10% rischia di danneggiare il sistema delle imprese, ed è un errore".

"Poi c'è la questione delle banche. Noi non vogliamo difendere le banche ma i soldi dei risparmiatori che vogliono essere remunerati se investono i propri risparmi e vogliono avere trattamenti decenti se chiedono un prestito. Le banche devono dare un contributo e lo stanno dando, sulla base di una procedura di intesa tra governo e banche. Non è che vanno espropriate", conclude.