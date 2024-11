Manovra: Gasparri, 'per pensioni minime tutto ciò che si può fare è benvenuto'

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "Le pensioni minime sono talmente minime che tutto ciò che si può fare è benvenuto. Non so come sia andato l'incontro tra Meloni e i sindacati, ma ora vediamo le entrate di questo provvedimento del concordato. E' una preoccupazione cost...

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – "Le pensioni minime sono talmente minime che tutto ciò che si può fare è benvenuto. Non so come sia andato l'incontro tra Meloni e i sindacati, ma ora vediamo le entrate di questo provvedimento del concordato. E' una preoccupazione costante, non si farà mai abbastanza finché non arriveremo ai famosi mille euro che noi vagheggiamo. Dopo di che ci rendiamo conto, ma è un tema che resta aperto in permanenza". Lo dice Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, a margine dell'evento organizzato dal partito azzurro su "Migranti in Europa: legami tra religiosità e integrazione".

"Noi abbiamo presentato degli emendamenti sulle pensioni minime – precisa -, ma anche sulla web tax. Bisogna concentrarla sui grandi, evitare che paghino le start up, giornali, giornaletti, noi dobbiamo far pagare i giganti del web".

"Abbiamo già deciso che si deve escludere dal blocco del turnover, che è previsto del 75% e quindi ogni quattro pensionati ne vengono assunti tre, nel comparto sicurezza. E' un chiaro errore dei burocrati. Io lo dò per scontato, senza non ci sediamo neanche a discutere, ma mi pare che Giorgetti lo abbia già detto", conclude Gasparri in merito alla manovra.