Manovra, Int: bene approvazione in Senato, plauso a Meloni per dichiarazioni su riforma fisco

Manovra, Int: bene approvazione in Senato, plauso a Meloni per dichiarazioni ...

Manovra, Int: bene approvazione in Senato, plauso a Meloni per dichiarazioni ...

Manovra, Int: bene approvazione in Senato, plauso a Meloni per dichiarazioni ...

Roma, 29 dic. (Labitalia) - Il presidente dell’Istituto nazionale tributaristi (Int), Riccardo Alemanno, dichiara il suo apprezzamento per l’approvazione in Senato della Legge di Bilancio, pur se limitata rispetto alle aspettative da tempistiche strette e problemi di copertura, visto l&r...

Roma, 29 dic.

(Labitalia) – Il presidente dell’Istituto nazionale tributaristi (Int), Riccardo Alemanno, dichiara il suo apprezzamento per l’approvazione in Senato della Legge di Bilancio, pur se limitata rispetto alle aspettative da tempistiche strette e problemi di copertura, visto l’impegno finanziario giustamente destinato al caro energia. Il numero uno dei tributaristi Int ribadisce che oggi il plauso va tutto al presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, per le dichiarazioni in conferenza stampa, in tema di Riforma fiscale.

“Quanto dichiarato dal presidente Meloni in tema di riforma fiscale corrisponde a una esigenza primaria della Nazione” afferma Alemanno, che precisa “Avevamo già avuto un’anticipazione dell’impegno del Governo su questa priorità, dal vice ministro all’Economia e alle finanze Maurizio Leo, nel corso del nostro XXII Convegno nazionale, oggi l’attenzione su questo tema è stata confermata e rafforzata dal Presidente del Consiglio. Una riforma strutturale del fisco, basata su chiarezza, semplificazione ed equità è fondamentale per ogni settore produttivo e sociale della Nazione".

"Abbiamo già fornito – ricorda – indicazioni alle istituzioni governative e parlamentari, ma come tributaristi Int siamo a completa disposizione per supportare il cammino della riforma che, come abbiamo più volte ribadito, deve iniziare in avvio di legislatura poiché, per modificare un sistema complesso e farraginoso come quello italiano, occorre certamente determinazione ma anche tempo e grande attenzione.”