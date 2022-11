Manovra, Meloni: contro caro bollette 21 miliardi

Milano, 22 nov. (askanews) - "Come promesso la voce maggiore di spesa riguarda il caro bollette, su 35 mld 21 vanno al caro energia. Ovviamente le due scelte fondamentali sono il credito di imposta per le aziende, li confermiamo e aumentiamo, e l'altra scelta fondamentale è per le famiglie: lo St...