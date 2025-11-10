Manovra: Merola (Pd), 'Marattin sbaglia mira, pensi al governo non a Schlein'

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - “Marattin sbaglia mira, pensi al governo. Se si fosse informato meglio, saprebbe che la segretaria Schlein ha semplicemente richiamato quanto affermato dall’Istat in audizione sull’intervento del governo Meloni in manovra: oltre l'85% delle risorse ...

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – “Marattin sbaglia mira, pensi al governo. Se si fosse informato meglio, saprebbe che la segretaria Schlein ha semplicemente richiamato quanto affermato dall’Istat in audizione sull’intervento del governo Meloni in manovra: oltre l'85% delle risorse sono destinate alle famiglie dei quinti più ricchi della distribuzione del reddito, sono infatti interessate dalla misura oltre il 90% delle famiglie del quinto più ricco e oltre due terzi di quelle del penultimo quinto.

Il guadagno medio va dai 102 euro per le famiglie del primo quinto ai 411 delle famiglie dell'ultimo. Per tutte le classi di reddito il beneficio comporta una variazione inferiore all'1% sul reddito familiare”. Così il capogruppo democratico in commissione Finanze della camera Virginio Merola replica al segretario del partito liberaldemocratico.