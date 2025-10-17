Manovra: Nevi, 'Forza Italia determinante su sanità, ceto medio e imprese'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "La manovra varata dal Governo porta il segno concreto di Forza Italia. Le nostre priorità, sostegno al ceto medio, più risorse per la sanità pubblica, aiuti alle imprese e ai redditi più bassi, sono diventate misure effettive". Cos&i...

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – "La manovra varata dal Governo porta il segno concreto di Forza Italia. Le nostre priorità, sostegno al ceto medio, più risorse per la sanità pubblica, aiuti alle imprese e ai redditi più bassi, sono diventate misure effettive". Così in una nota Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia.

"Il taglio dell’Irpef per i redditi medio-bassi, l’aumento degli stipendi per medici e infermieri e le nuove assunzioni nel comparto sanitario sono scelte chiare che rafforzano i servizi essenziali e aiutano chi lavora. Importante anche il rinvio di plastic e sugar tax, per evitare danni al sistema produttivo. Forza Italia dimostra ancora una volta di essere forza responsabile e di governo: riformista nei contenuti, seria nell’impegno", conclude.