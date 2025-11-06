Manovra: Paita (Iv), 'assurdità 4 relatori, bandierine e nessuna visione'

Manovra: Paita (Iv), 'assurdità 4 relatori, bandierine e nessuna ...

Manovra: Paita (Iv), 'assurdità 4 relatori, bandierine e nessuna ...

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Quattro relatori sono una assurdità. C’è tutto il senso di questa manovra: bandierine per ognuno e nessuna visione d’insieme. Povero Paese". Lo scrive sui social la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva e compon...