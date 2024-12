Manovra: Patuanelli, 'siete il governo 'Montiloni''

Roma, 28 dic. (Adnkronos) – "Al netto del Pnrr, questo Paese è in recessione. Il Pnrr dà un contributo dello 0,7% nel 2024 mentre il Paese cresce dello 0,5. Ne deriva che tutto quello che voi avete fatto al di fuori del Pnrr ha portato il Paese in recessione. Avete cercato persino di rovinare il Pnrr, con una rimodulazione che ha rallentato quasi il 15% delle opere del Piano. Addirittura la cifra rivendicata da questo Governo è rappresentata dallo spread e dalle agenzie rating, neanche fosse un Governo Monti. Dal Governo Meloni al Governo Montiloni è un attimo. Ricordo che qualcuno, dai banchi dell’opposizione, diceva che “lo spread è stato utilizzato come arma contro la democrazia e contro la possibilità per la politica di scegliere cosa fosse bene per i suoi cittadini”. Sapete chi lo diceva? Giorgia Meloni nel 2018. E’ evidente che questo Governo, il settimo più longevo della storia, non sta facendo nulla di quanto promesso, dalle pensioni minime a mille euro alla flat tax per tutti, alla cancellazione della Legge Fornero”. Lo ha detto Stefano Patuanelli, presidente dei senatori M5S, durante le dichiarazioni di voto nell’aula di palazzo madama sulla Legge di bilancio.