Manovra: Renzi, 'Meloni supera bicameralismo violando Costituzione'**

Roma, 28 dic. (Adnkronos) – "Avremmo voluto Giorgia Meloni oggi qui in aula ma ha preferito scappare dal Parlamento. Ha fatto il vertice in Lapponia non per rispettare una promessa fatta alla figlia, come dicono i maligni, ma perchè coltiva quel suo target di quelli che credono a Babbo Natale e che sono un po' di più di quelli che credono che i centri in Albania funzioneranno…". Lo dice Matteo Renzi in aula al Senato nella dichiarazioni di voto sulla manovra.

"Lei -continua Renzi rivolgendosi a Meloni- aveva promesso, ai tempi del governo Draghi, che non avrebbe preso a schiaffi il Parlamento e diceva che chi non faceva discutere la legge di bilancio in Parlamento viola la democrazia: ecco lei sta violando tutte le regole della democrazia parlamentare. Noi volevamo superare il bicameralismo cambiando la Costituzione, voi violando la Costituzione. IL 99,7% dei provvedimenti voluti dal governo in questi due anni sono stati approvati da un solo ramo del Parlamento, con una sola lettura insomma. Quello che ha fatto ieri Liris, a cui va un grazie, non sta né in cielo né in terra: dovete rispettare la Costituzione oppure cambiarla".