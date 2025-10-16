Manovra: Ricciardi (Pd), 'con stop Forza Italia, Giorgetti dovrà riscriverla da capo'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - “Vedremo se sarà l’ennesima battaglia persa di Antonio Tajani. In ogni caso, la vicenda conferma che sulla manovra il centrodestra è ancora in alto mare. E che se dovesse passare la linea di Forza Italia, il ministro Giorgetti sarà costret...

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Vedremo se sarà l’ennesima battaglia persa di Antonio Tajani. In ogni caso, la vicenda conferma che sulla manovra il centrodestra è ancora in alto mare. E che se dovesse passare la linea di Forza Italia, il ministro Giorgetti sarà costretto a riscriverla da capo, dal momento che quel passaggio rappresenta una parte fondamentale della sua impostazione.

Il segnale politico è chiaro: l’accordo interno resta fragile e le distanze tra i partiti di governo si fanno sempre più evidenti". Così una nota del vicepresidente del gruppo del Pd della Camera, Toni Ricciardi.