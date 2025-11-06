Manovra: Schlein, 'Meloni la smetta con i giochi di prestigio sulla Sanità e risponda agli italiani'

Roma, 6 nov (Adnkronos) - "Al di là della dialettica e dello scontro politico chiedo a Giorgia Meloni di rispondere a questi 6 milioni di italiani che hanno perso la fiducia di potersi curare, anche se c'è un articolo 32 della nostra Costituzione che parla del loro diritto al...

Roma, 6 nov (Adnkronos) – "Al di là della dialettica e dello scontro politico chiedo a Giorgia Meloni di rispondere a questi 6 milioni di italiani che hanno perso la fiducia di potersi curare, anche se c'è un articolo 32 della nostra Costituzione che parla del loro diritto alla salute, a prescindere dal portafoglio che hanno in tasca". Lo dice Elly Schlein, sull'audizione dell'Istat sulla manovra.

"Su questo noi continueremo a fare la nostra proposta, a partire dalle risorse in più che servono, perché in questi giorni si è chiarito che se fossimo rimasti al livello di finanziamento della sanità del 2022, oggi mancherebbero 17 miliardi, c'è un buco, un taglio di 17 miliardi rispetto ai livelli di finanziamento sul PIL del 2022 e questo porta alla firma di Giorgia Meloni, perché è lei che è presidente del Consiglio dal 2022, quindi invece che fare i giochi di prestigio con i numeri provi a rispondere a quei 6 milioni di italiani molto concreti, certificati da Istat, non da più di me", ha aggiunto la segretaria del Pd.