Manovra: Schlein, 'Tajani e Salvini litigano mentre Meloni si nasconde, spettacolo pietoso'

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – "Pare che i due vicepremier Tajani e Salvini abbiano votato in Consiglio dei ministri una manovra a loro insaputa". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.

"Uno lo accusa di tagli alla metro C di Roma, l’altro di dire falsità. Ma dov'erano, i due, quando si è svolto il Consiglio dei ministri per approvare la manovra? Scoprono solo ora nuovi tagli e nuove tasse, misure sulle quali litigano di continuo fra di loro mentre Giorgia Meloni si nasconde e spera che nessuno si accorga della manovra mentre lei attacca le opposizioni.

Uno spettacolo pietoso. E gli unici a pagarne le spese sono gli italiani".