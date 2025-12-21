Manovra: Zan, 'Meloni si vanta ma italiani stanno sempre peggio'

Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Mentre taglia le pensioni, la sanità e i fondi per la scuola in una legge di bilancio disastrosa, Giorgia Meloni si vanta per un sondaggio sulla manovra. Bisognerebbe spiegarle che gli italiani stanno sempre peggio e siccome non sono stupidi, non si fanno pren...

Roma, 21 dic (Adnkronos) – "Mentre taglia le pensioni, la sanità e i fondi per la scuola in una legge di bilancio disastrosa, Giorgia Meloni si vanta per un sondaggio sulla manovra. Bisognerebbe spiegarle che gli italiani stanno sempre peggio e siccome non sono stupidi, non si fanno prendere in giro. Continuare a dire che va tutto bene non riempie il piatto.

Quando avrà finito con la propaganda, metta i piedi nel Paese reale e si faccia un giro: i sondaggi li faccia nei quartieri delle nostre città o nei paesi italiani. Sì accorgerà dei danni che ha fatto questo governo”. Lo dice Alessandro Zan, componente della segreteria nazionale del Pd ed europarlamentare.