Un grande ritorno al cinema

Manuela Arcuri, attrice di grande talento, sta per tornare sul grande schermo dopo un’assenza di oltre dieci anni. Intervistata dal magazine Oggi, ha condiviso la sua emozione per il nuovo progetto cinematografico, ‘Tradita’, diretto da Gabriele Altobelli, che uscirà nelle sale nella primavera del 2025. In questo film, l’attrice interpreterà il ruolo di Pazienza Mantovani, un’avvocatessa che promette di catturare l’attenzione del pubblico. Questo ritorno segna un momento significativo nella carriera di Arcuri, che ha deciso di dedicarsi alla famiglia negli ultimi anni, ma ora è pronta a riabbracciare il mondo dello spettacolo.

Riflessioni sugli amori passati

Durante l’intervista, Arcuri ha anche parlato dei suoi ex fidanzati, tra cui Francesco Totti e Gabriel Garko. Riguardo al flirt con Totti, ha rivelato che ci fu un breve scambio di affetto, ma che entrambi erano troppo giovani per impegnarsi seriamente. “Lui era desiderato da troppe donne e non intendeva impegnarsi”, ha dichiarato, esprimendo una certa comprensione per la situazione. La sua storia con Garko, invece, è stata più complessa. Arcuri ha raccontato di come l’attore, dopo aver fatto coming out, abbia svelato che molte delle sue relazioni precedenti erano state fraintese. “Mi dispiace sapere che era tutta una recita”, ha commentato, evidenziando la delusione per una relazione che sembrava autentica.

La vita familiare e il futuro

Oltre alla carriera, Manuela Arcuri ha parlato con affetto del suo ruolo di madre. È legata all’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco e insieme hanno un figlio, Mattia, che ha già mostrato interesse per il mondo dello spettacolo. “Mio figlio respira l’aria del mondo dello spettacolo da quando è nato”, ha affermato, sottolineando come il piccolo stia studiando canto, ballo e recitazione. La madre ha raccontato un episodio divertente in cui Mattia ha chiesto al regista di avere un ruolo più grande nel prossimo film. Questo aneddoto mette in luce non solo il talento del bambino, ma anche il forte legame tra madre e figlio, che condividono la passione per l’arte.

Un’esperienza indimenticabile sul set

Durante le riprese di ‘Tradita’, Arcuri ha avuto l’opportunità di lavorare con l’attore cubano William Levy, un’esperienza che l’ha colpita profondamente. “Quando l’ho baciato, ho sentito un brivido, una scarica elettrica”, ha confessato, rivelando che, nonostante sia felicemente sposata, l’incontro con Levy le ha fatto provare emozioni uniche. Questo episodio dimostra come il mondo del cinema possa riservare sorprese e momenti intensi, anche per chi ha già una vita consolidata.

Manuela Arcuri, con il suo ritorno al cinema e le sue rivelazioni personali, continua a essere una figura affascinante nel panorama dello spettacolo italiano. La sua storia è un mix di passione, amore e dedizione, che la rende un’icona per molti.