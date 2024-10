Mara Venier ha dedicato un ampio segmento di Domenica In a Ballando con le Stelle, invitando diversi ospiti per discutere dell’ultima puntata del celebre programma condotto da Milly Carlucci.

Mara Venier ha elogiato Barbara d’Urso, dicendo: “La sera scorsa è andata in onda un’altra puntata di Ballando. Ha ottenuto un riscontro straordinario, superando il 24% di share con 3,3 milioni di spettatori. Un grande traguardo per Rai Uno. Questa edizione ha visto l’arrivo di Barbara d’Urso, che si è esibita magnificamente; devo sottolineare che è stata davvero eccezionale. Ieri si è ‘trasformata’ in ballerina per una notte e ha dato prova di grande abilità. Ha gestito la situazione con successo. È forte e brava, giusto? Però devo notare che era anche un po’ emozionata. Ha fatto bene ad accettare l’invito di Milly Carlucci, soprattutto con quelle mosse e quelle gambe perfette. Ha iniziato a ballare da piccola”.

Alessandra Mussolini ha partecipato ai complimenti: “Bravissima, incantevole, fantastica e ironica. Ha fatto delle osservazioni azzeccate e ha risposto in modo equilibrato. È stata una vera competizione. Secondo me è stata splendida“.

Alba Parietti ha evidenziato l’aspetto fisico di Carmelita, affermando: “Per me è stata eccezionale. Questa mattina l’ho contattata, una cosa insolita per me, ma sentivo fosse necessario. L’ho trovata impressionante. La Lucarelli ha voluto ricordare che ha 67 anni, il che è fantastico perché a questa età è splendida. Ha cinque anni in più rispetto a Brad Pitt e George Clooney. Ha dimostrato alle donne che non devono temere l’invecchiamento. Guardandola si può pensare: ‘Allora è possibile’.”