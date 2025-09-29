Marche: Boccia, 'Ricci molto generoso, Pd primo partito? Preferivo vincere'

Roma, 29 set (Adnkronos) - "Abbiamo fatto una campagna su dove vanno le Marche e in questo Ricci è stato molto generoso, ha fatto una campagna improntata a una grande passione". Lo ha detto Francesco Boccia a SkyTg24 sul voto nelle marche. "Penso che alla fine i risultati dimos...

Roma, 29 set (Adnkronos) – "Abbiamo fatto una campagna su dove vanno le Marche e in questo Ricci è stato molto generoso, ha fatto una campagna improntata a una grande passione". Lo ha detto Francesco Boccia a SkyTg24 sul voto nelle marche.

"Penso che alla fine i risultati dimostreranno che il vantaggio per Acquaroli mesi fa era molto grande e si è ridotto al massimo.

Il Pd primo partito? Preferisco vincere le elezioni. Non è importante essere primo partito ma vincere le elezioni e Ricci ha fatto un grandissimo lavoro che va riconosciuto", ha aggiunto il presidente dei senatori del Pd.