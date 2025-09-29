Marche: Calderoli, 'complimenti Acquaroli, proseguiamo lavoro insieme'

Roma, 29 set.-(Adnkronos) - "Mi complimento con il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, per la sua rielezione. Sono lieto di poter proseguire con lui l’ottimo e concreto lavoro che abbiamo impostato in questi quasi tre anni". Così Roberto Calderoli, ministro per gli ...

Roma, 29 set.-(Adnkronos) – "Mi complimento con il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, per la sua rielezione. Sono lieto di poter proseguire con lui l’ottimo e concreto lavoro che abbiamo impostato in questi quasi tre anni". Così Roberto Calderoli, ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie.

"L’amico Acquaroli è un amministratore che, con impegno, competenza e passione, insieme alla sua giunta, ha saputo far ripartire le Marche e far rialzare la sua regione dopo anni veramente difficili tra terremoto, pandemia, gravi alluvioni, facendo sempre un lavoro straordinario.

Per me è un vero piacere poter continuare a collaborare con lui, perché è una persona fatta esattamente come me, poche parole e tanti fatti", conclude.