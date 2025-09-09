Marche: domani iniziative Ricci con Schlein e Conte

Roma, 9 set. (Adnkronos) - Matteo Ricci, europarlamentare Pd e candidato alla presidenza della Regione Marche, domani avrà una serie di iniziative con Elly Schlein e Giuseppe Conte. Ore 15:50 a Civitanova Marche (Mc), passeggiata da molo sud a Chalet Cala Maretto dove seguirà iniziativ...

Roma, 9 set. (Adnkronos) – Matteo Ricci, europarlamentare Pd e candidato alla presidenza della Regione Marche, domani avrà una serie di iniziative con Elly Schlein e Giuseppe Conte. Ore 15:50 a Civitanova Marche (Mc), passeggiata da molo sud a Chalet Cala Maretto dove seguirà iniziativa con Conte e poi alle 18:00 sarà con Schlein a Fermo e alle 20:30 ad Ascoli per i 'Comizi d’Amore per le Marche'.