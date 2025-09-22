Marche: Magi, 'con Ricci avanti su innovazione e diritti con fine vita'

Roma, 22 set. (Adnkronos) - “La presidenza di Matteo Ricci, che ha il sostegno della lista Avanti che vede al suo interno i candidati di +Europa, è quello che servirebbe alla Regione Marche in questo momento. Abbiamo visto in questi anni i danni fatti dalla al tessuto economico e indust...

Roma, 22 set. (Adnkronos) – “La presidenza di Matteo Ricci, che ha il sostegno della lista Avanti che vede al suo interno i candidati di +Europa, è quello che servirebbe alla Regione Marche in questo momento. Abbiamo visto in questi anni i danni fatti dalla al tessuto economico e industriale marchigiano, che per sua natura è votato all’export, sia a livello locale dall’amministrazione Acquaroli sia dalle scelte di politica economica e di politica estera del governo Meloni".

Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, incontrando il candidato del centrosinistra Matteo Ricci durante la visita nelle Marche (Fermo, Ancona, Recanati, Pesaro) che sta svolgendo in vista delle elezioni regionali per sostenere i candidati di +E, insieme a Cora Fattori, coordinatrice regionale di +Europa e candidata nella lista Progetto Civico Avanti con Ricci.

"Ma sosteniamo Ricci anche per temi la cui declinazione regionale è importante come i diritti. Pensiamo al fine vita: come +Europa abbiamo chiesto e ottenuto che nel programma del candidato presidente Ricci ci sia una legge sul modello di quella della Toscana o della Sardegna che l’ha approvata pochi giorni fa. E’ importantissimo: in assenza di una legge nazionale, le regioni possono, e noi diciamo devono, regolare tempi e procedure per consentire ai propri cittadini di esercita la propria libertà di scelta fino all’ultimo momento”.