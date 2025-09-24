Marche: Ricci a Salvini, 'ci ha portato via 2 mld, un furto infrastrutturale'

Roma, 24 set. (Adnkronos) - "Ieri è venuto Salvini a Pesaro e credo che un ministro delle infrastrutture che ha compiuto il più grande furto infrastrutturale delle Marche dovrebbe vergognarsi ogni volta che varca il confine regionale. Ci ha portato via 2 miliardi di euro previsti ...

Roma, 24 set. (Adnkronos) – "Ieri è venuto Salvini a Pesaro e credo che un ministro delle infrastrutture che ha compiuto il più grande furto infrastrutturale delle Marche dovrebbe vergognarsi ogni volta che varca il confine regionale. Ci ha portato via 2 miliardi di euro previsti per l’arretramento della ferrovia e li ha messi nel Ponte sullo Stretto".

Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd e candidato alla presidenza della Regione Marche, replica a Matteo Salvini.

"Salvini poi vuole parlare a me della galleria della Guinza? Io lì dentro ci ho dormito perché sognavamo un’infrastruttura moderna che collegasse i due mari, non una galleria sola, ad una canna, a senso unico, in uscita dalle Marche verso la Toscana. Le Marche meritano di più, da domenica potranno finalmente cambiare e si cambierà anche sui valori. Noi siamo con Gaza, noi siamo per riconoscere lo Stato di Palestina, altro che denigrare la Flotilla e buttare la palla in tribuna per non fermare i crimini di Netanyahu nei confronti di civili, donne, bambini e giornalisti, anche quando vanno a cercare acqua e cibo. Siamo proprio diversi. Domenica si sceglie, da un lato la continuità e la mediocrità e dall’altro il cambiamento e la speranza”.