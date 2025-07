Marche: Ricci, 'Mancini per Acquaroli? No sorpresa, regione gli ha dato 1 mln euro'**

**Marche: Ricci, 'Mancini per Acquaroli? No sorpresa, regione gli ha dat...

**Marche: Ricci, 'Mancini per Acquaroli? No sorpresa, regione gli ha dat...

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - L’economia marchigiana è in affanno, la sanità pubblica al collasso, i dati sul turismo sono negativi. E la propaganda di questa estrema destra? Mette in campo le solite armi di distrazione di massa. Prima una campagna di fango squadrista contro di me, ...

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – L’economia marchigiana è in affanno, la sanità pubblica al collasso, i dati sul turismo sono negativi. E la propaganda di questa estrema destra? Mette in campo le solite armi di distrazione di massa. Prima una campagna di fango squadrista contro di me, piena di notizie false amplificate dai loro giornali e megafoni.

Poi, visto che non funzionava, ecco riciclato l’endorsement di Roberto Mancini". Lo scrive sui social Matteo Ricci.

"Vi ha sorpreso? A me no. La Regione Marche lo ha profumatamente pagato (un milione di euro dei contribuenti) per fare il testimonial del turismo. Già tre anni fa contestai quella scelta: un CT che lascia la Nazionale nel momento del bisogno per andare ad allenare l’Arabia Saudita solo per soldi non è il miglior esempio da promuovere. Proposi di cambiarlo e mi risposero che sarebbero arrivati turisti arabi! Ancora dobbiamo vederne uno, anzi siamo penultimi in Italia per arrivo di stranieri".

"Parlo di nuovo di questa vicenda, marchigiane e marchigiani, non perché Mancini non possa sostenere chi vuole – ci mancherebbe – ma perché questa storia racconta bene l’improvvisazione e la mediocrità con cui la giunta Acquaroli ha trattato il turismo. Nessuna idea vincente. Nessuna vera strategia internazionale. Una Regione che purtroppo è rimasta semi sconosciuta. E un aeroporto di Falconara segno della mediocrità sulla quale si sono seduti. Una cosa però l’hanno fatta: hanno buttato 12 milioni di euro pubblici in un carrozzone inutile come Atim, che ha sprecato risorse, spesso a Roma, senza alcun effetto per economia e turismo. Una promessa ve la faccio: uno dei primi atti sarà cancellare l’Atim. Non fatevi distrarre dalle trovate comunicative della destra. Il fallimento di Acquaroli è sotto gli occhi di tutti. C’è solo un modo per mandare a casa questa mediocrità: votare insieme l’Alleanza del cambiamento e far diventare grandi le Marche. Davvero".