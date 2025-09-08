Marche: Ricci, 'mercoledì con Schlein a Fermo e Ascoli'

Roma, 8 set. (Adnkronos) - "Elly Schlein torna nelle Marche per una giornata tra la gente e per la gente. Tra gli appuntamenti, due comizi d'amore per le Marche a Fermo e ad Ascoli Piceno per ridare speranza ai cittadini, per rilanciare i temi della sanità, dell'economia e del ...

Roma, 8 set. (Adnkronos) – "Elly Schlein torna nelle Marche per una giornata tra la gente e per la gente. Tra gli appuntamenti, due comizi d'amore per le Marche a Fermo e ad Ascoli Piceno per ridare speranza ai cittadini, per rilanciare i temi della sanità, dell'economia e del lavoro, del turismo culturale. Come Pasolini dipingeva un ritratto della società italiana nei suoi comizi d'amore, noi oggi vogliamo dipingere un nuovo ritratto delle Marche che dal 28 e 29 settembre vedremo prendere forma! Vi aspetto mercoledì 10 settembre alle 18 a Fermo e alle 20.30 ad Ascoli Piceno con Elly Schlein".

Lo scrive Matteo Ricci sui social.