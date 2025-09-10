Marche: Schlein, 'uniti e compatti, vinceremo come in Emilia e in Umbria'**

Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Su cose concrete stiamo costruendo insieme un'alternativa. Io sono particolarmente felice che abbiamo presentato la stessa coalizione progressista nelle sette regioni che vanno al voto. Non succedeva da vent'anni. Dico alla destra e a Giorgia Meloni, abitu...

Roma, 10 set. (Adnkronos) – "Su cose concrete stiamo costruendo insieme un'alternativa. Io sono particolarmente felice che abbiamo presentato la stessa coalizione progressista nelle sette regioni che vanno al voto. Non succedeva da vent'anni. Dico alla destra e a Giorgia Meloni, abituatevi perché questa coalizione non vi farà più il favore di dividersi.

Saremo uniti e compatti e così riusciremo a batterli come abbiamo già fatto in Emilia Romagna e in Umbria". Lo dice Elly Schlein a Tagadà su La7 in collegamento dalle Marche.

"Alle spalle ho la magnifica cornice di Camerino dove c'è un'università pubblica fondata nel 1336, se non sbaglio sono 700 anni che è qua. La destra di Meloni taglia i fondi alle università pubbliche 10 milioni in meno ai quattro atenei pubblici della Regione Marche e Acquaroli, il presidente di destra, che cosa fa? Decide di spianare la strada alla Università Privata Link. Quindi come fanno sulla sanità, dove tagliano il pubblico per favorire il privato allungando le liste d'attesa, questa destra fa la stessa cosa anche sull'università".

Se vincete nelle Marche, cosa succede? "Succede che Matteo Ricci se vince le elezioni il 28 e il 29 di settembre diventa presidente delle Marche e mette al primo posto la difesa della sanità pubblica che la destra sta tagliando. Voglio dare un dato perché nella propaganda di Meloni questo dato non lo cita mai. Nel 2023, 4 milioni e mezzo di italiani rinunciavano a curarsi perché non se lo potevano permettere perché le liste d'attesa erano troppo lunghe. Nel 2024, sempre sotto il governo Meloni, sono aumentati a 6 milioni. Questa destra vuole una sanità a misura del portafoglio delle persone. Con Acquaroli questa regione spende 160 milioni di migrazione sanitaria. Prima si venivano a curare nelle Marche, che era un'eccellenza. Oggi invece vanno in altre regioni pagando due volte le tasse e i viaggi. Allora con Matteo Ricci presidente vuol dire rimettere la cura delle nostre comunità alla prima priorità di questa regione".