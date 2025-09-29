Marche: Taruffi, 'ogni elezione storia a sé, noi giocavamo in trasferta'

Roma, 29 set (Adnkronos) - "Un grande ringraziamento a Matteo Ricci per l'impegno e la generosità in una campagna elettorale difficile, in un contesto molto complicato in cui giocavamo in trasferta perchè il presidente uscente qualche elemento di vantaggio può averlo&q...

Roma, 29 set (Adnkronos) – "Un grande ringraziamento a Matteo Ricci per l'impegno e la generosità in una campagna elettorale difficile, in un contesto molto complicato in cui giocavamo in trasferta perchè il presidente uscente qualche elemento di vantaggio può averlo". Lo ha detto Igor Taruffi, responsabile Organizzazione del Pd, sul voto nelle Marche su La7.

"Ogni elezione, lo dico sempre, fa storia a sé. Ci sono circostanze locali che influiscono e che posso condizionare il voto", ha aggiunto Taruffi.