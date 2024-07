Una bambina di un anno, Agnese, è morta di caldo dopo essere stata dimenticata in auto dal padre. La tragedia è avvenuta nella giornata di ieri a Marcon, nel Veneziano. A scoprire la piccola è stato proprio il padre, avvertito dai colleghi.

La morte della bambina in auto

Una mattina come tante quando papà Sirio, prima di andare al lavoro, deve accompagnare la figlia al centro estivo. Questa volta però tira dritto e, come se niente fosse, arriva sul luogo di lavoro, scende dall’auto e inizia la sua giornata, senza realizzare che nel sedile posteriore si trova ancora la piccola.

La scoperta dei colleghi

Sono i colleghi dell’uomo che, in pausa pranzo, notano la bimba nel seggiolino e avvertono il padre. Solo in quel momento lui sembra ricordare, ma è ormai troppo tardi. Quando arrivano i soccorsi e provano a rianimare Agnese, la piccola, rimasta sotto il sole cocente per 5 ore, è già in arresto cardiaco e morirà poco dopo.

Le indagini sul dispositivo salva-bebé

La famiglia è prevedibilmente distrutta dalla morte di Agnese. Toccherà ora ai carabinieri effettuare le indagini per chiarire se fosse e funzionante, il dispositivo salva-bebè, obbligatorio per il trasporto in macchina dei bambini fino a 4 anni d’età.