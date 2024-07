Operaio muore in un cantiere a Massa Marittima: precipitato da 10 metri

Operaio muore in un cantiere a Massa Marittima: precipitato da 10 metri

Continua la scia di morti sul lavoro in Italia: ennesimo incidente mortale in un cantiere a Massa Marittima, Grosseto. Un operaio di 54 anni è caduto da un’altezza di circa 10 metri morendo sul colpo.

Incidente sul lavoro nel Grossetano

La tragedia è avvenuta questa mattina, giovedì 18 luglio, in pieno centro a Massa Marittima, all’angolo fra via XX Settembre e via Volturno.

Sul posto sono intervenute, qualche minuto prima delle 11 le ambulanze della Misericordia di Massa Marittima, della Pubblica di Scarlino e l’elisoccorso Pegaso 1. Tuttavia, nonostante i numerosi tentativi effettuati da parte degli operatori sanitari per salvare l’uomo, non c’è stato nulla da fare: è deceduto per le ferite troppo gravi riportate con l’impatto al suolo.

La dinamica dell’incidente

Non si conosce ancora la dinamica dell’incidente che ha provocato la morte dell’uomo, ma per stabilire quanto accaduto sono presenti le forze dell’ordine sul luogo della tragedia.

Sul posto anche i tecnici del Pissl, ovvero il servizio di prevenzione degli infortuni sul lavoro della Usl Toscana sud-est.

Le indagini per l’incidente sul lavoro

Le forze dell’ordine, oltre a svolgere le prime indagini e stabilire quanto accaduto nella mattinata di oggi, dovranno verificare il rispetto delle misure di sicurezza sul luogo dell’incidente.