Un traguardo significativo nella danza

Mariafrancesca Cumino, una giovane di 27 anni, ha recentemente conseguito il diploma di maestra di ballo, un risultato straordinario che rappresenta non solo un obiettivo personale, ma anche un simbolo di determinazione e passione. Affetta dalla sindrome di Down, Mariafrancesca ha dimostrato che i sogni possono diventare realtà attraverso il duro lavoro e la perseveranza. La cerimonia di consegna del diploma, avvenuta a Corigliano-Rossano, è stata un momento di grande emozione, con la presenza di familiari e amici che hanno sostenuto la giovane artista nel suo percorso.

Un percorso di crescita e passione

Mariafrancesca ha iniziato a ballare all’età di sei anni, e da allora la danza è diventata una parte fondamentale della sua vita. Ha partecipato a numerose competizioni interregionali, ottenendo spesso risultati eccellenti. La sua insegnante, Valeria Gencarelli, ha sottolineato la costanza e la dedizione della giovane, che ha saputo affrontare le sfide con un sorriso e una determinazione invidiabile. “Mariafrancesca ha una memoria straordinaria e una passione contagiosa per la danza”, ha dichiarato Gencarelli, evidenziando come la giovane sia sempre pronta a supportare le allieve più piccole durante le lezioni.

Un amore che fa la differenza

Il supporto della famiglia è stato cruciale nel percorso di Mariafrancesca. I suoi genitori, Enzo e Giuseppina, insieme ai suoi fratelli, hanno sempre incoraggiato la sua passione per la danza e l’arte. “L’amore che riceve da noi le garantisce serenità e forza”, ha affermato il padre, fiero dei traguardi raggiunti dalla figlia. Mariafrancesca non si limita alla danza; è anche un’appassionata di musica e pittura, dimostrando che l’arte, in tutte le sue forme, è una parte essenziale della sua vita. Ha realizzato opere che spaziano dai ritratti di animali a soggetti religiosi, esprimendo la sua creatività e il suo amore per l’arte.

Un futuro luminoso nella danza

Con il diploma di maestra di ballo in mano, Mariafrancesca guarda al futuro con entusiasmo. Potrebbe insegnare nella stessa scuola in cui si è formata, continuando a ispirare altre giovani ballerine. La sua storia è un esempio di come la passione e la determinazione possano superare qualsiasi ostacolo. Mariafrancesca è un faro di speranza e un modello per molti, dimostrando che la danza è molto più di un semplice hobby: è un modo per esprimere se stessi e vivere pienamente.