Mariavittoria Minghetti e Jessica Morlacchi discutono della dolce attesa di Ilaria Clemente.

Il Grande Fratello evita di discutere direttamente le voci sulla possibile gravidanza non pianificata di Ilaria Clemente. Tuttavia, i concorrenti, tra cui Mariavittoria Minghetti e Jessica Morlacchi, hanno avuto conversazioni riguardo alla situazione di Ilaria, suggerendo vari scenari possibili. Mariavittoria, basandosi sulla sua esperienza personale, lascia intendere che non sarebbe tornata nella casa, mentre Jessica sembra suggerire la possibilità di risolvere la situazione, forse alludendo a un possibile aborto. Ilaria, che ha conosciuto recentemente il suo compagno, potrebbe non essere pronta per un bambino. Anche la posizione di Amanda Lecciso, che considera positiva la situazione di Ilaria, viene messa in discussione da Mariavittoria basandosi sulla sua esperienza passata.

Il Grande Fratello sembra ignorare le voci riguardanti la possibile gravidanza di Ilaria Clemente, ma la notizia circola da qualche giorno, e i concorrenti hanno spesso accennato a questo tema. Durante la notte scorsa, Mariavittoria Minghetti e Jessica Morlacchi hanno discusso di questo argomento nel giardino. L’ex cantante dei Gazosa ha chiesto all’amica: “Pensi che tornerà o no?” riferendosi a Ilaria. Mariavittoria ha risposto che, se fosse stata nella sua situazione, non sarebbe tornata. Jessica, però, non sembrava essere d’accordo: “E se risolvi? E se prendi una decisione?” La registrazione di questa conversazione si interrompe qui, lasciando in sospeso le loro considerazioni posteriori. È probabile che la domanda di Jessica alludesse all’idea di un aborto qualora ci fosse una gravidanza non pianificata. Infatti, Ilaria è incinta, ma ha conosciuto il suo compagno recentemente, quindi l’idea di non voler un bambino con una persona che conosce da poco non è da escludere. Mariavittoria, parlando di Ilaria, ha condiviso un suo vissuto: “È successo a me tre anni fa”. In un precedente scambio con Amanda Lecciso, che riteneva la situazione di Ilaria positiva, Mariavittoria ha risposto: “Per me non lo è stata, per lei potrebbe essere diverso. Dipende dalle circostanze e dalle persone che hai attorno. La mia esperienza tre anni fa non fu affatto bella, ma ho lasciato il discorso in sospeso.”