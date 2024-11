Marigliano a OSA 360: "Non si smette mai di imparare"

Milano, 15 nov. (askanews) – Una vita di passione per raggiungere obiettivi importanti, senza mai fermarsi. Così Giovanni Marigliano, ampiamente oltre l’età che lo avrebbe portato alla pensione, continua a lavorare e ad essere d’esempio per i giovani. Il presidente di MegaWatt ne ha parlato nell’edizione 2024 di OSA 360, il confronto fra quasi 2.000 imprenditori italiani di Milano, incantando il pubblico sull’importanza della famiglia, della formazione e della voglia di imparare come fuoco sacro che non dovrebbe mai spegnersi: “Mio nipote mi ha parlato e mi ha fatto conoscere Mirco Gasparotto, è stato un vero piacere che mi ha condotto fin qui. Questa giornata è stata una grande esperienza: ho consigliato ai giovani di fare i corsi di formazione e l’ho sempre consigliato ai miei parenti e ai miei collaboratori. Io li feci nel 1980 per informarmi e migliorarmi, è stato molto importante. La voglia di imparare non passa mai: chi la ha, deve credere in tutto quello che ha. Qui si confrontano diversi imprenditori e ognuno torna a casa molto più ricco di com’era arrivato”.