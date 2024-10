La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si recherà in Parlamento martedì, con il primo appuntamento fissato per le 9.30 al Senato e il secondo alle 15 alla Camera, per fornire aggiornamenti in preparazione al Consiglio europeo che si terrà il 17 e 18 ottobre 2024. Questa informazione è stata diffusa da Palazzo Chigi.

Nella stessa giornata, alle 20.00, si svolgerà un Consiglio dei ministri. Il giorno seguente, mercoledì 16 ottobre, la premier si dirigerà a Bruxelles, dove parteciperà alle 15.30, presso l’Europa building, al Vertice UE-Consiglio di cooperazione del Golfo.

Partecipazione al Consiglio europeo

Giovedì 17 e venerdì 18 ottobre, sempre a Bruxelles, prenderà parte al Consiglio europeo.