Massa Carrara, Barabotti (Lega): nessuna soppressione di treni

Roma, 19 nov. (askanews) – Il deputato della Lega Andrea Barabotti ha risposto a un post in cui il Presidente della Provincia di Massa-Carrara Gianni Lorenzetti accusava il governo di aver tagliato le corse del Frecciabianca tra la costa tirrenica e Roma.

“Il Pd toscano sta facendo circolare una fake news, secondo autorevoli esponenti del partito Trenitalia avrebbe tagliato tre corse di un freccia bianca che collega la costa tirrenica direttamente a Roma, non è così”, ha detto Barabotti.

“Voglio rassicurare tutti i pendolari e tutti coloro che utilizzano semplicemente sulla sulla linea sono previsti investimenti che servono a rendere più sicura la tratta ferroviaria, investimenti per i quali è possibile un’interruzione del servizio che sarà limitata nel tempo comunque gli uffici di Trenitalia, gli uffici che stanno portando avanti questi interventi, sono al lavoro per capire se gli interventi si possono realizzare senza interruzione del servizio. Non si tratta quindi come denuncia il PD toscano di sottovalutare i bisogni dei cittadini della costa tirrenica si tratta di investimenti che servono alla linea ferroviaria della costa Rica per essere più sicura e più efficace nel trasporto dei nostri cittadini e nelle nostre merci”, ha aggiunto.