Maternità surrogata, stretta della Lega sul disegno di legge FdI: fino a 10 anni di carcere

Il disegno di legge proposto da Fratelli d’Italia sulla maternità surrogata è attualmente in esame alla Commissione Giustizia del Senato, con oltre trenta emendamenti proposti. La stretta della Lega sul ddl propone pene ancora più severe per le coppie con multe più alte di quelle già proposte e carcere dai 4 ai 10 anni.

Maternità surrogata: pene più severe, dai 4 ai 10 anni di carcere

L’emendamento presentato dalla Lega di Matteo Salvini al ddl proposto da Fratelli d’Italia in tema di maternità surrogata propone pene più severe fino alla reclusione. Nel testo la pena proposta per chi userà la maternità surrogata propone il carcere dai 4 ai 10 anni, con multe che partono dai 600mila euro fino ad arrivare a 2 milioni. L’emendamento propone anche una pena per il pubblico ufficiale che registra i bambini nati attraverso questo procedimento.

Maternità surrogata: oltre 30 emendamenti per il disegno di legge proposto da FdI

Il testo del ddl sulla maternità surrogata proposto da Fratelli d’Italia è attualmente in esame alla Commisione Giustizia del Senato e, secondo fonti parlamentari, sarebbero oltre trenta gli emendamenti depositati. Il Movimento 5 Stelle ha proposto ben 23 emendamenti, 10 soppressivi dell’articolo che costituisce la proposta di legge, mentre altri a tutela delle donne coinvolte, con apertura verso la pratica della gestazione per altri, e dei bambini nati tramite maternità surrogata.

Emendamenti soppressivi sono stati fatti anche da PD (3), AVS (1), mentre Italia Viva ha proposto anche un ordine del giorno per i bambini già nati attraverso questo procedimento.

