Mattarella a Bologna, incontro per fare il punto sull'alluvione

Bologna, 24 ott. (askanews) – Un incontro di qualche minuto per informarsi sulla situazione in Emilia-Romagna e sui danni causati dal maltempo, in particolare in provincia di Bologna dove ha perso la vita un giovane a Pianoro sull’Appennino. La visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Bologna è cominciata intorno alle 10 in Prefettura, dove si è fermato per un aggiornamento con il presidente facente funzione della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo, e il sindaco di Bologna, Matteo Lepore.

“Sono 1.400 i luoghi della città allagati – ha detto Lepore facendo il punto sugli interventi per affrontare l’emergenza alluvione -. Abbiamo avuto subito 500 sfollati nel capoluogo e 2.500 nell’area metropolitana. Ora c’è ancora una decina di persone del capoluogo ospitate in albergo e qualche centinaio dell’area metropolitana. Hanno avuto paura perché hanno perso la casa, anche in centro città”. “Inimmaginabile” ha replicato il presidente.

Il Capo dello Stato ha incontrato anche i genitori e il fratello di Simone Farinelli, il giovane morto a Pianoro durante l’alluvione. Dopo l’incontro Mattarella è stato accompagnato dalle autorità locali a Palazzo Re Enzo per la prima giornata della Biennale dell’economia cooperativa dove ad accoglierlo c’era il presidente di Legacoop, Simone Gamberini.

Al termine dell’inaugurazione della Biennale dell’economia cooperativa il Presidente della Repubblica si recherà al Mulino per una visita privata in occasione dei 70 anni della rivista e dell’associazione culturale. Nel primo pomeriggio si recherà alla Fondazione Scienze Religiose Giovanni XXIII, in via San Vitale, prima di fare ritorno a Roma.