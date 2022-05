Mattarella a Venezia per i 60 anni della Scuola Navale Morosini

Venezia, 7 mag. (askanews) – E’ arrivato in piazza San Marco, a Venezia, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini, accolto da 21 salve di cannone sparate dal cacciatorpediniere “Luigi Durand De la Penne” ancorato in Bacino San Marco. Il Capo dello Stato ha attraversato la piazza salutato dal pubblico. In piazza si è tenuto il giuramento San Marco dei cadetti della Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” di Sant’Elena che festeggia così il suo sessantesimo di fondazione.