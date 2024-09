Mattarella avverte: "Se non portiamo a termine l'integrazione nell'UE, il sistema si sgretolerà".

Il capo dello Stato italiano, Sergio Mattarella, ha sostenuto in un discorso all'Università della Valle d'Aosta l'importanza di finalizzare l'integrazione nell'Unione Europea per evitare il collasso del sistema. Ha sottolineato che la struttura europea necessita di essere ultimata, altrimenti non r...

Il capo dello Stato italiano, Sergio Mattarella, ha sostenuto in un discorso all’Università della Valle d’Aosta l’importanza di finalizzare l’integrazione nell’Unione Europea per evitare il collasso del sistema. Ha sottolineato che la struttura europea necessita di essere ultimata, altrimenti non resisterebbe all’impatto degli eventi internazionali. Mattarella ha anche definito come “illusioni e inganni” l’idea di ritornare alla sovranità nazionale individuale.