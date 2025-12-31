Mattarella: Casellati, 'affresco alto e rigoroso storia repubblicana'

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – "Condivido il messaggio di fine anno del presidente Mattarella, che offre un affresco alto e rigoroso della storia repubblicana. Ripercorrendo gli 80 anni della Repubblica, il Capo dello Stato sottolinea i valori fondativi della democrazia: dal voto esteso alle donne, all’impegno per la pace, dalla responsabilità dei cittadini per preservare libertà e democrazia, alla centralità della cultura e al senso di legalità incarnato da figure eroiche come Falcone e Borsellino.

Il presidente Mattarella richiama il Paese alle proprie radici e alle difficoltà che il popolo italiano ha affrontato e superato nel dopo guerra". Così il ministro per le Riforme. Elisabetta Casellati.

"Lo ha fatto -aggiunge- pensando alle tante sfide del presente che vanno dalle guerre Russia-Ucraina alle tensioni in Medio Oriente. Il suo sguardo è infine rivolto ai giovani perché con coraggio siano protagonisti del loro futuro, come furono le generazioni che 80 anni fa resero grande l’Italia”.