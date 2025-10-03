Mattarella: Centinaio, 'grazie per visita a Pavia'

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “Ringrazio il presidente Sergio Mattarella per la sua visita di oggi a Pavia. La presenza del Capo dello Stato è un importante segnale di attenzione della massima Istituzione del Paese nei confronti della nostra città. Nel corso della mattinata, infatti, ha avuto l’opportunità di apprezzare lo straordinario lavoro dei ricercatori e di tutti gli operatori del Cnao, oltre a omaggiare la storia e l’arte del nostro territorio, visitando i Musei Civici e, in particolare, la mostra dedicata al cinquecentesimo anniversario della Battaglia di Pavia.

Per tutta la città è stato un onore poter accogliere il presidente Mattarella e sono orgoglioso di aver dato il mio contributo per rendere possibile la sua presenza qui oggi”. Lo afferma il vicepresidente del Senato e senatore della Lega, Gian Marco Centinaio, al termine della visita del Presidente della Repubblica a Pavia.