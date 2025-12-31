Mattarella: Centinaio, richiamo a tutti noi a impegno per pace e speranza'

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Le parole del presidente Sergio Mattarella chiamano tutti noi a un impegno comune verso la pace e la speranza di un futuro migliore. Il richiamo alla storia della nostra Repubblica rappresenta il giusto esempio in questa direzione, perché nei momenti migliori...

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – "Le parole del presidente Sergio Mattarella chiamano tutti noi a un impegno comune verso la pace e la speranza di un futuro migliore. Il richiamo alla storia della nostra Repubblica rappresenta il giusto esempio in questa direzione, perché nei momenti migliori di quella storia abbiamo saputo valorizzare il confronto costruttivo tra idee diverse e il contributo di ciascuno, secondo le proprie possibilità”.

Così il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio commenta il discorso di fine anno del Capo dello Stato.

“Ho particolarmente apprezzato, inoltre, il richiamo alla cultura del cibo e del vino, come una delle caratteristiche che più ci contraddistinguono nel mondo, e quello allo sport come simbolo di pace e antidoto alla violenza giovanile. Due esempi che dimostrano la sensibilità che il presidente Mattarella dimostra di avere per ogni aspetto della nostra cultura e della nostra società”, conclude Centinaio.