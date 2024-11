Mattarella: 'con guerra nessuno vince ma tutti perdono, sorprende chi non lo comprende'**

Pechino, 9 nov. (Adnkronos) - "In caso di guerra nessuno in realtà vince ma tutti sarebbero sconfitti, perchè sarebbero perdenti, perchè hanno perduto molto che non recuperano più. Far comprendere questo è fondamentale e la cultura è il veicolo per farl...

Pechino, 9 nov. (Adnkronos) – "In caso di guerra nessuno in realtà vince ma tutti sarebbero sconfitti, perchè sarebbero perdenti, perchè hanno perduto molto che non recuperano più. Far comprendere questo è fondamentale e la cultura è il veicolo per farlo comprendere". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rispondendo alle domande di professori e studenti al termine della Lectio magistralis tenuta a Pechino all'Università di Beida.

"La guerra -ha sottolineato il Capo dello Stato- distrugge ogni cosa e quando si verifica impedisce che ci siano vincitori, non soltanto per l'aumento sconvolgente e terrificante di armi distruttive di sempre maggiore potenza e di sempre maggior numero nel mondo, ma anche perchè si sono moltiplicati gli strumenti che danno morte, perfino strumenti di vita quotidiana possono diventare strumenti di morte, di attacco e di distruzione. Sorprende che alcuni governanti del mondo sembra non rendersene conto".