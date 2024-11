Mattarella: 'cultura vive di arricchimento tra diversità, strumento di pace'

Pechino, 9 nov. (Adnkronos) – "Quest’anno, come ha voluto ricordare ieri sera il Presidente Xi Jinping nel solenne contesto della Grande sala del Popolo, ricorre il settecentesimo anniversario della scomparsa" di Marco Polo. "Un anniversario che ci offre l’occasione per ricordare come la conoscenza, il dialogo tra culture e civiltà diverse siano elementi essenziali per costruire un futuro di pace e di prosperità, basato sul rispetto e sull’apertura reciproci. La cultura, infatti, vive del mutuo arricchimento, non soltanto del riflesso delle radici di ciascuno. Offre gli strumenti per comprendere la natura delle diversità e per godere dei benefici del dialogo". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella sua lectio magistralis all'Università di Beida a Pechino.