Mattarella esprime gratitudine ai medici del Niguarda per il loro straordinario intervento dopo l'incendio di Crans-Montana

In un momento di profonda commozione e solidarietà, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato all’ospedale Niguarda di Milano per incontrare i medici e le famiglie dei ragazzi sopravvissuti alla tragica strage di Capodanno avvenuta a Crans-Montana. Questo incontro ha rappresentato un significativo gesto di riconoscimento nei confronti di coloro che si dedicano quotidianamente alla cura e al supporto dei pazienti in situazioni di emergenza.

Mattarella ha espresso il suo sincero ringraziamento a tutto il personale medico, sottolineando l’importanza del loro lavoro e l’impatto positivo che possono avere sulla vita dei giovani feriti. “Devono farcela. Dobbiamo restituire loro una vita piena” ha dichiarato, evidenziando la speranza di una pronta guarigione per i ragazzi coinvolti nell’incidente.

Un incontro carico di emozione

Durante la visita, che è durata circa 40 minuti, il presidente ha avuto l’opportunità di parlare direttamente con i medici e con i genitori dei pazienti. Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Regione Lombardia, ha descritto l’incontro come un momento “emozionante e commovente”, sottolineando come la presenza di Mattarella abbia portato conforto e speranza alle famiglie. “Tutti i genitori hanno apprezzato le sue parole e la sua umanità”, ha affermato Bertolaso.

Il decorso dei pazienti

Il decorso clinico dei ragazzi sembra procedere positivamente, e i medici sono fiduciosi riguardo alla loro guarigione. Il presidente non ha mancato di informarsi sulle condizioni di alcuni giovani ricoverati nel centro ustioni, mostrando interesse e preoccupazione per il loro stato di salute. Questo gesto ha dimostrato l’attenzione e la sensibilità del presidente nei confronti delle vittime e delle loro famiglie.

Le testimonianze dei sopravvissuti

Tra coloro che sono attualmente in cura presso l’ospedale Niguarda c’è Eleonora Palmieri, una giovane veterinaria di 29 anni, che ha scelto di condividere la sua esperienza attraverso i social media. In un post su Instagram, ha scritto: “Qui in terapia intensiva a Niguarda stiamo lottando giorno dopo giorno per guarire… ma il pensiero va anche agli angeli che non ce l’hanno fatta”. La sua testimonianza è un toccante richiamo alla vita e alla resilienza nonostante le difficoltà.

Eleonora ha ringraziato pubblicamente il suo fidanzato, Filippo Bonifacio, che le ha salvato la vita portandola in ospedale subito dopo l’incidente. La loro storia d’amore, segnata da momenti di felicità e di dolore, è un esempio di come il supporto reciproco possa fare la differenza nei momenti più bui.

Altri pazienti e il supporto psicologico

Insieme a Eleonora, altri giovani come Francesca, Sofia e Kean stanno affrontando un lungo percorso di riabilitazione. Leonardo Bove, un altro studente, è attualmente in cura al Centro ustioni di Zurigo, mentre Elsa Rubino, di soli 15 anni, ha subito interventi chirurgici significativi ed è attualmente in coma farmacologico. Le famiglie di questi ragazzi hanno ricevuto la visita del presidente, che ha voluto dimostrare la sua vicinanza in un momento così difficile.

Per supportare i giovani nella gestione del trauma, è stato attivato un team di psicologi coordinato da Ivan Giacomel, esperto in psicologia dell’emergenza. Giacomel ha spiegato quanto sia importante fornire un sostegno adeguato per aiutare i ragazzi a elaborare quanto accaduto, sottolineando che comunicano principalmente attraverso il silenzio e le lacrime in questa fase delicata.

Le indagini in corso

In parallelo alla vicenda umana, si stanno svolgendo indagini per chiarire le responsabilità legate all’incendio di Crans-Montana. Le autorità svizzere hanno avviato un’inchiesta per comprendere i motivi per cui non sono stati effettuati controlli di sicurezza nel locale dove è avvenuta la tragedia. Il sindaco di Crans-Montana ha ammesso che negli ultimi cinque anni non sono state condotte verifiche adeguate, sollevando interrogativi su come sia potuto accadere un simile disastro.

In questo contesto, l’ambasciatore italiano in Svizzera ha deciso di rimanere a Roma fino a quando non sarà istituita una squadra investigativa comune, come richiesto dal governo italiano. La collaborazione tra le autorità italiane e svizzere sarà fondamentale per garantire che venga fatta chiarezza su quanto accaduto.