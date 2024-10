Una sciagura inimmaginabile e priva di senso. Così ha descritto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il suo incontro a Milano con i sopravvissuti della tragedia di Gorla e con alcuni parenti delle vittime, nel luogo in cui nel 1944 persero la vita 184 bambini a causa di un bombardamento. Questa storia è impossibile da dimenticare ed è indelebile per tutti, non solo per voi, ha commentato. Sono venuto qui per questo motivo: anche dopo ottanta anni, il dolore di un evento così devastante rimane vivo.

Graziella Ghisalberti e il tributo memorabile

Rivolgendosi a una delle sopravvissute, Graziella Ghisalberti, che ha rievocato i fatti di quel giorno, Mattarella ha detto: Lei ha ricordato i nomi di chi è riuscito a salvarsi e di chi è deceduto, è un tributo memorabile che si poteva rendere.