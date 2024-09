Mattarella invoca la necessità di 'campioni europei' pertanto rispetto la sovranità condivisa.

Nelle recenti competizioni globali, come la corsa alla luna negli anni '60 e la corrente gara per la supremazia nell'Intelligenza Artificiale, l'egemonia tecnologica è dimostrata cruciale nelle relazioni tra stati. Lo scambio di tecnologie è simbolo di fiducia e crescita comune. Secondo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l'Europa deve creare "campioni" europei, rappresentanti della sovranità condivisa, per competere equamente.

Nei periodi recenti, ricordiamo la gara verso la luna negli anni ’60, o l’attuale competizione per il predominio dell’Intelligenza Artificiale. L’egemonia tecnologica gioca un ruolo cruciale nelle relazioni interstatali. Lo scambio di tecnologie tra le nazioni ha sempre rappresentato un segno di fiducia e collaborazione per lo sviluppo. Nella presente competizione, l’Europa dovrebbe essere in grado di competere in maniera equa e quindi è necessario avere la capacità di creare dei “campioni” europei, simboli di sovranità condivisa. Queste sono state le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il suo discorso al meeting Cotec a las Palmas.