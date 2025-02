Mattarella: 'Italia Paese accogliente e aperto'

Perugia, 12 feb. (Adnkronos) – L'Università per stranieri di Perugia nel suo secolo di vita ha offerto "l'immagine di un'Italia Paese accogliente, aperto". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico e della celebrazione del centenario dell'Ateneo.

"Nessuno qui è straniero, sono tutti in casa propria gli studenti presenti in questo Ateneo -ha ricordato il capo dello Stato- specchio del mondo con le sue preziose diversità che sono anche ricchezza che arricchisce vicendevolmente e che questo Ateneo pratica e coltiva in maniera esemplare, nell'ottica e nella convinzione che la cultura sia veicolo di pace, di dialogo, di collaborazione, di amicizia. Sembrano affermazioni scontate, ma non lo sono in realtà, perchè anche in questa nostra stagione attuale registraiamo fenomeni contraddittori: guerre, violenze, disorientamenti, dall'altra parte grandi opportunità che vengono offerte alla vita internazionale, alla vita dell'umanità dalla scienza e quindi con continui interrogativi a come riprendere, a quale strada imboccare, su quali scelte compiere".

"E questo è il compito delle università, anche di questo Ateneo con questa sua peculiare caratteristica di raccolta di tante diversità che hanno un comune valore che le tiene insieme: la cultura, l'apertura vicendevole. É l'immagine che l'Ateneo ha offerto nel corso di questo secolo, di un'Italia Paese accogliente, aperto". Mattarella, citando le testimonianze di alcuni studenti, ha infine messo in evidenza come questo Ateneo sia "non soltanto un luogo in cui si studia e si incontra professionalità docente adeguata, ma un luogo in cui i docenti esprimono anche un'attitudine e una disponibilità di carattere umano, che è quella che rende efficace l'insegnamento e conferisce all'insegnamento valore. Credo che miglior complimento per questo Ateneo non potesse esserci".